В Орле бывалый рецидивист попался на краже мартини

Преступника при попытке хищения задержала директор магазина.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный ранее судом Железнодорожного района города Орла по уголовному делу о покушении на открытое хищение чужого имущества. Обвинение было предъявлено местному жителю, который имеет за плечами богатый криминальный опыт. Как следует из его «послужного списка», ранее он немало времени провел в стенах исправительных учреждений, включая колонию строгого режима. Орловские суды отправляли его за решетку по разным обвинениям, в том числе за грабежи, кражи и уклонение от административного надзора.

Очередной приговор был вынесен, когда данный мужчина отбывал срок за другое преступление. Судили его за события апреля 2020 года. Из материалов следует, что сразу после открытия, то есть довольно рано утром, злоумышленник вошел в торговый зал магазина «Пятерочка», взял со стеллажа одну литровую бутылку вермута «Мартини Бьянко» и попытался выйти с нею из магазина без оплаты товара.

Преступника заметила директор магазина, которая окликнула его и громко потребовала вернуть неоплаченный товар на место. Преступник проигнорировал ее слова и пустился наутек, однако директор магазина оказалась более проворной – она нагнала вора и отняла у него бутылку вермута. Вина рецидивиста была подтверждена не только ее показаниями, но и записями камер видеонаблюдения.

Мужчина полностью признал вину и попросил о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Непосредственно за попытку кражи алкоголя ему присудили полгода лишения свободы, но с учетом остальных криминальных «подвигов» окончательное наказание составило два с половиной года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»