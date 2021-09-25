В Орле пьяный повар пытался боднуть полицейского

Позднее в содеянном ему пришлось раскаяться, стоя перед судом.

Вступил в законную силу приговор по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении жителя Орла минувшей весной. Молодого человека, работающего поваром в одном из местных предприятий общепита, признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ. Было установлено, что он применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Инцидент произошел в марте 2021 года. В пятом часу утра в полицию поступил звонок. Местный житель заявил, что у него дома вышел семейный конфликт с его сыном, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Звонивший опасался за свою жизнь и здоровье, поэтому попросил прислать наряд. Вскоре на вызов прибыли сотрудники полиции. Пьяный повар встретил их недружелюбно. Он проигнорировал требование прекратить противоправные действия.

Вместо этого он напал на одного из двух сотрудников полиции, которые прибыли по вызову. Сначала подсудимый дважды ударил стража порядка кулаками в грудь, а затем попытался боднуть его головой, целясь в лицо. Полицейский сумел увернуться от удара, после чего сам применил физическую силу и скрутил дебошира. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью. Суд наказал его штрафом в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»