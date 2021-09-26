В Орле 6 лет колонии дали бывшей «прилежной ученице»

Девушка сама испортила себе жизнь после развода родителей.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда Северного района, вынесенный в отношении молодой жительницы города Орла. Органы предварительного расследования обвинили ее в попытке на незаконный сыт наркотических средств в крупном размере. Девушка была задержана на одной из улиц областного центра. При личном досмотре у нее было обнаружено 1,79 грамма синтетического наркотика. Да и сама девушка в момент задержания находилась в состоянии наркотического опьянения.

Было установлено, что она на протяжении нескольких лет употребляет наркотические средства. Со слов девушки, в тот день, когда ее задержали, она планировала в последний раз употребить наркотик и отправиться в реабилитационный центр. Однако выяснилось, что за пару дней до задержания подсудимая через интернет «устроилась на работу в магазин». Ее взяли закладчиком – девушка должна была забирать из одних тайников оптовые партии наркотика, расфасовывать его на мелкие партии и закладывать розничные свертки в другие тайники.

Свою вину девушка признала частично. В суде выступили и свидетели, знающие ее много лет. Они рассказали, что подсудимая была прилежной ученицей, хорошо училась в школе, посещала различные кружки. Однако незадолго до окончания школы ее родители развелись. Это негативно повлияло на психику ребенка. Девушка не смогла пережить развод родителей безболезненно, и в результате дошла до того, что стала наркоманкой и несколько раз она лежала в наркодиспансере. Возможно, ее пример послужит кому-то уроком – суд приговорил орловчанку к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»