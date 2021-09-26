В Орле обезопасили мясной цех

Предприятие полностью исполнило требования Россельхознадзора.

Как сообщает Территориальное управление Россельхознадзора, мясоперерабатывающее предприятие из Орла полностью устранило ранее выявленные нарушения. Как уже рассказывал «Орелград», проверка была проведена летом, а по ее результатам компания была оштрафована на 50 тысяч рублей. Инспекторы сочли тогда, что мясная продукция производится в небезопасных условиях. Например, в цеху, предназначенном для изготовления мясных полуфабрикатов, температура воздуха на момент проверки составляла плюс 20 градусов по Цельсию при норме не выше 12 градусов тепла. Как заверили в ТУ Россельхознадзора, повторная проверка показала, что нарушение устранено – температура снижена до 12 градусов и держится не выше этого уровня.

Кроме того, после проверки на предприятии обеспечили необходимую поточность производственных операций, тогда как раньше имелись пересечения потоков сырья и готовой продукции. Также владельцы фирмы потратились на ремонт помещений. В частности, одной из претензий проверяющих было то, что полы в производственных помещениях имели сколы плитки и выбоины. По мнению контролирующего ведомства, это препятствовало проведению качественной мойки и дезинфекции.

Теперь и это нарушение устранено — проведен ремонт производственных помещений, «позволяющий осуществлять качественную мойку и дезинфекцию поверхностей». Кроме того, предприятие внедрило и полностью поддерживает процедуры, основанные на принципах ХАССП – международной системы стандартов производства пищевой продукции.

ИА «Орелград»