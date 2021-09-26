В Орле обезопасили мясной цех

26.9.2021 | 16:00 Новости, Экономика

Предприятие полностью исполнило требования Россельхознадзора.

Как сообщает Территориальное управление Россельхознадзора,  мясоперерабатывающее предприятие из Орла полностью устранило ранее выявленные нарушения. Как уже рассказывал «Орелград», проверка была проведена летом, а по ее результатам компания была оштрафована на 50 тысяч рублей. Инспекторы сочли тогда, что мясная продукция производится в небезопасных условиях. Например, в цеху, предназначенном для изготовления мясных полуфабрикатов, температура воздуха на момент проверки составляла плюс 20 градусов по Цельсию при норме не выше 12 градусов тепла. Как заверили в ТУ Россельхознадзора, повторная проверка показала, что нарушение устранено – температура снижена до 12 градусов и держится не выше этого уровня.

Кроме того, после проверки на предприятии обеспечили необходимую поточность производственных операций, тогда как раньше имелись пересечения потоков сырья и готовой продукции. Также владельцы фирмы потратились на ремонт помещений. В частности, одной из претензий проверяющих было то, что полы в производственных помещениях имели сколы плитки и выбоины. По мнению контролирующего ведомства, это препятствовало проведению качественной мойки и дезинфекции.

Теперь и это нарушение устранено — проведен ремонт производственных помещений, «позволяющий осуществлять качественную мойку и дезинфекцию поверхностей». Кроме того, предприятие внедрило и полностью поддерживает процедуры, основанные на принципах ХАССП – международной системы стандартов производства пищевой продукции.

ИА «Орелград»

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