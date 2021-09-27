Леонид Музалевский поздравил жителей с Днем Орловской области

Нашему региону исполняется 84 года.
Председатель облсовета Леонид Музалевский поздравил орловцев с Днем области:
«Уважаемые жители Орла и Орловской области!
Примите искренние поздравления с днём образования нашего региона, которому сегодня исполняется 84 года. Этот праздник – особенный для всех, кто ежедневно вкладывает свои силы и частичку души в сегодняшний и завтрашний день Орловской области, чтит традиции и думает о будущем родного края.
Наша земля славится своей историей и традициями. Это родина всемирно известных писателей и поэтов: Ивана Сергеевича Тургенева, Николая Семёновича Лескова, Леонида Николаевича Андреева, Фёдора Ивановича Тютчева, Афанасия Афанасьевича Фета и многих других.
Мы гордимся 179 Героями Советского Союза и десятью Героями России, защищавшими независимость Отечества и спокойствие её граждан.
Известна Орловщина и как родина самобытных мастеров. Далеко за пределами области славятся чернышенская и плешковская глиняные игрушки, вышивка «Орловский спис», мценское кружево, гармошка «Ливенка».
История продолжается. Сегодня Орловский регион активно развивается и благоустраивается. Благодаря реализации национальных проектов и государственных программ получают вторую жизнь старые и появляются новые парки и скверы, спортивные сооружения, проводится капитальный ремонт домов и различных объектов. Развиваются промышленность и сельское хозяйство.
Хорошеет и молодеет Орловщина, но неизменным остаётся одно – отношение людей к своему делу и родной земле.
Спасибо всем вам за искреннюю любовь к родному краю!
Желаю здоровья, мира и благополучия!»
ИА «Орелград»