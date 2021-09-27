Леонид Музалевский поздравил жителей с Днем Орловской области

27.9.2021 | 16:43 Новости, Общество

Нашему региону исполняется 84 года.

Председатель облсовета Леонид Музалевский поздравил орловцев с Днем области:

«Уважаемые жители Орла и Орловской области!

Примите искренние поздравления с днём образования нашего региона, которому сегодня исполняется 84 года. Этот праздник – особенный для всех, кто ежедневно вкладывает свои силы и частичку души в сегодняшний и завтрашний день Орловской области, чтит традиции и думает о будущем родного края.

Наша земля славится своей историей и традициями. Это родина всемирно известных писателей и поэтов: Ивана Сергеевича Тургенева, Николая Семёновича Лескова, Леонида Николаевича Андреева, Фёдора Ивановича Тютчева, Афанасия Афанасьевича Фета и многих других.

Мы гордимся 179 Героями Советского Союза и десятью Героями России, защищавшими независимость Отечества и спокойствие её граждан.

Известна Орловщина и как родина самобытных мастеров. Далеко за пределами области славятся чернышенская и плешковская глиняные игрушки, вышивка «Орловский спис», мценское кружево, гармошка «Ливенка».

История продолжается. Сегодня Орловский регион активно развивается и благоустраивается. Благодаря реализации национальных проектов и государственных программ получают вторую жизнь старые и появляются новые парки и скверы, спортивные сооружения, проводится капитальный ремонт домов и различных объектов. Развиваются промышленность и сельское хозяйство.

Хорошеет и молодеет Орловщина, но неизменным остаётся одно – отношение людей к своему делу и родной земле.

Спасибо всем вам за искреннюю любовь к родному краю!

Желаю здоровья, мира и благополучия!»

ИА «Орелград»

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