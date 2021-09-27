Молодым орловцам выдадут по 50 тысяч на реализацию идей

Областные власти объявили о запуске конкурса молодежных проектов.

Приказ об организации и проведении конкурса молодежных проектов в Орловской области издала администрация губернатора. Его совместными усилиями проведут региональное управление молодежной политики и Центр молодежи «Полет». Отметим, что подобные конкурсы проводятся уже несколько лет «в целях вовлечения молодежи в общественно-значимую деятельность и повышения ее социальной активности, профилактики негативных проявлений в молодежной среде».

В этом году в конкурсе принимают участие проекты, подготовленные по следующим направлениям: «Развитие волонтерства и добровольчества», «Профилактика деструктивного поведения среди молодежи» и «Популяризация здорового образа жизни в молодежной среде». Победители получат бюджетные гранты в размере 50 тысяч рублей. Правда, на реализацию самого проекта из этой суммы полагается только 43,5 тысячи рублей, а оставшиеся 6500 рублей – это та самая сумма 13-процентного налога, который уплачивается с дохода.

По условиям текущего года, к участию принимаются проекты граждан Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области, в возрасте от 18 до 35 лет. Прием заявок уже стартовал, он продлится всего неделю — по 29 сентября 2021 года включительно. Конкурс признают несостоявшимся, если на него поступит менее трех заявок или к участию в нем будет допущено менее трех претендентов.

Для оценки молодежных проектов и отбора победителя создается специальная комиссия, в состав которой войдут чиновники обладминистрации и представители бюджетных учреждений и общественных организаций. Положением о конкурсе предусмотрено, что члены комиссии не должны ничего знать об авторах, чтобы исключить заинтересованность в результате. Молодежные проекты должны представляться в конкурсную комиссию с соблюдением анонимности. Доводить до сведения членов комиссии фамилии и другие личные данные претендентов строго запрещено.

Проекты обещают оценивать по целому ряду критериев. Прежде всего, это их актуальность – социально-экономическое значение и «соответствие приоритетам, определенным Стратегией социально-экономического развития Орловской области до 2035 года». Второй критерий – креативность. Тут жюри оценит наличие в проектах нестандартных решений и технологических и социальных инноваций. Далее следуют такие критерии, как эффективность (достижение практических результатов), адресность (ориентация на молодежь), практическое применение (возможность реализации проекта), масштабность (численность охваченных проектом), проработанность (наличие конкретного плана) и софинансирование. Имена победителей объявят в середине октября.

ИА «Орелград»