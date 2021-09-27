Орловчанка осталась без денег из-за чужих долгов

Женщина не смогла отсудить аванс, выплаченный ею разорившемуся подрядчику.

Во многом показательный гражданский процесс прошел в суде Северного района города Орла. Подробности рассказала пресс-служба этого суда. С иском обратилась местная жительница, которая предъявила финансовые претензии директору компании-подрядчика по договору купли-продажи. Она просила о взыскании суммы неосновательного обогащения. Женщина в иске указала, что ранее заключила с компанией договор на поставку набора кухонной мебели, изготовленного специально для ее кухни после проведения необходимых замеров.

Подрядчик должен был исполнить заказ в течение 45 дней. Покупательница внесла предоплату на личный счет директора компании, так как он сам об этом ее попросил. А чуть позже женщина узнала, что подрядчик не может исполнить обязательства. Оказалось, что у фирмы накопились долги перед кредиторами, и поэтому на ее банковские счета был наложен арест. После этого договор был расторгнут по инициативе продавца.

«В связи с тем, что счета организации были арестованы, истец полагала, что перечисленные директору денежные средства в кассу компании-подрядчика не поступили, что свидетельствует о неосновательном обогащении с его стороны на сумму, внесенную в качестве предоплаты, — говорится в сообщении суда. — По изложенным основаниям просила суд взыскать с директора компании-подрядчика сумму неосновательного обогащения в размере внесенной истцом предоплаты».

В ходе гражданского разбирательства нашел свое подтверждение тот факт, что предоплата сначала была перечислена на счет директора, и только потом он внес деньги в кассу своей компании. По мнению суда, это «не может с достоверностью свидетельствовать о том, что ответчик приобрел или сберег имущество за счет истца без законных на то оснований». Руководствуясь этим выводом, суд первой отказал истице в удовлетворении исковых требований к директору компании-подрядчика о взыскании суммы неосновательного обогащения. Не согласившись с этим, она подала апелляционную жалобу, однако и вышестоящий суд ей отказал.

ИА «Орелград»