Орловчанка осталась без денег из-за чужих долгов

27.9.2021 | 9:11 Закон и порядок, Новости

Женщина не смогла отсудить аванс, выплаченный ею разорившемуся подрядчику.

Во многом показательный гражданский процесс прошел в суде Северного района города Орла. Подробности рассказала пресс-служба этого суда. С иском обратилась местная жительница, которая предъявила финансовые претензии директору компании-подрядчика по договору купли-продажи. Она просила о взыскании суммы неосновательного обогащения. Женщина в иске указала, что ранее заключила с компанией договор на поставку набора кухонной мебели, изготовленного специально для ее кухни после проведения необходимых замеров.

Подрядчик должен был исполнить заказ в течение 45 дней. Покупательница внесла предоплату на личный счет директора компании, так как он сам об этом ее попросил. А чуть позже женщина узнала, что  подрядчик не может исполнить обязательства. Оказалось, что у фирмы накопились долги перед кредиторами, и поэтому на ее банковские счета был наложен арест. После этого договор был расторгнут по инициативе продавца.

«В связи с тем, что счета организации были арестованы, истец полагала, что перечисленные директору денежные средства в кассу компании-подрядчика не поступили, что свидетельствует о неосновательном обогащении с его стороны на сумму, внесенную в качестве предоплаты, — говорится в сообщении суда. — По изложенным основаниям просила суд взыскать с директора компании-подрядчика сумму неосновательного обогащения в размере внесенной истцом предоплаты».

В ходе гражданского разбирательства нашел свое подтверждение тот факт, что предоплата сначала была перечислена на счет директора, и только потом он внес деньги в кассу своей компании. По мнению суда, это «не может с достоверностью свидетельствовать о том, что ответчик  приобрел или сберег имущество за счет истца без законных на то оснований». Руководствуясь этим выводом, суд первой отказал истице в удовлетворении исковых требований к директору компании-подрядчика  о взыскании суммы неосновательного обогащения. Не согласившись с этим, она подала апелляционную жалобу, однако и вышестоящий суд ей отказал.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования