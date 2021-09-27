В Ливенский горсовет прошли представители четырех партий

27.9.2021 | 12:33 Новости, Политика

Депутатские мандаты будут распределены в ближайшее время.

По данным Территориальной избирательной комиссии города Ливны, на прошедших 17-19 сентября выборах в списки избирателей в этом райцентре было включено около 37 тысяч человек. Согласно предварительным данным, явка на выборах превысила 47 процентов, то есть свой выбор сделала почти половина местных избирателей. В частности, они определились с кандидатурами депутатов, которые войдут в состав  Ливенского городского Совета народных депутатов VI созыва.

Согласно объявленным данным, в городском парламенте будут представлены четыре политические партии. Так, «Единая Россия» на муниципальных выборах получила поддержку примерно 35 процентов участников голосования, КПРФ — более 33 процентов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» — примерно 15 процентов и ЛДПР – свыше 10 процентов.

Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, 22 депутатских мандата из 32 будут распределены по итогам голосования по одномандатным избирательным округам среди представителей «Единой России» и КПРФ. Еще 10 мандатов будут распределены между четырьмя партиями согласно результатам голосования ливенцев по партийным спискам. Так, единороссы и коммунисты получат по четыре мандата, справороссы и ЛДПР – по одному мандату.

В течение двух недель со дня официального опубликования итогов избранные депутаты должны собраться на первую сессию, чтобы выбрать главу города Ливны и председателя Ливенского городского Совета народных депутатов».

ИА «Орелград»

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