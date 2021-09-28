Арестованный подрядчик ремонта «Красного моста» пытался сбежать?

В Орле суд объяснил причины ареста главы компании «Ремспецмост».

Пресс-служба Советского районного суда города Орла раскрыла детали рассмотрения ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Евгения Подрезова – руководителя белгородской компании «Ремспецмост», подрядчика реконструкции «Красного моста» в Орле. Напомним, он был задержан по обвинению в мошенничестве и растрате средств, причем речь идет о сумме в 179 миллионов рублей. Кроме того, как уточнили в суде, он обвиняется по ч.5 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

В обоснование ходатайства следователь указал, что изначально в отношении Подрезова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако он нарушил условия — без письменного разрешения следователя покинул свой дом и несколько дней находился в другом регионе, правда, не сообщается, в каком именно.

«Кроме этого, в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий была получена информация, согласно которой, обвиняемый Подрезов Е.В. без уведомления и согласования со следователем предпринял меры к приобретению авиабилета в один конец на свое имя с пунктом назначения г. Севастополь», — также сообщили в пресс-службе райсуда.

В результате был сделан вывод о том, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда. Поэтому в отношении него избрана более жесткая мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 20 ноября 2021 года включительно. Как уже писал «Орелград», содержаться Подрезов будет в орловском СИЗО-1.

Отметим, что, по версии следствия, Подрезов похитил еще более крупную сумму и при ремонте моста «Дружба» в Орле. Его обвиняют в хищении 1,47 миллиона бюджетных рублей. Следствие считает, что он, действуя от имени возглавляемой им организации, похитил указанную сумму «путем умышленного изменения условий контракта и проектно-сметной документации».

Так что история с «Красным мостом» интерпретируется следователями как продолжение преступной деятельности. Подрезова обвиняют в том, что он «с целью победы в конкурсной процедуре по определению подрядчика на выполнение работ по реконструкции «Красного моста»», будучи генеральным директором ООО «Ремспецмост», представил в конкурсную комиссию заведомо подложные документы».

ИА «Орелград»