Директор ООО «Ремспецмост» будет «сидеть» в орловском СИЗО

Мера пресечения — заключение под стражу.

Определена мера пресечения для директора ООО «Ремспецмост», сообщает — пресс-служба прокуратуры. Он будет содержаться под стражей.

«Органом предварительного расследования перед Советским районным судом г. Орла было возбуждено ходатайство об избрании в отношении фигуранта по уголовному делу меры пресечения в виде заключения под стражу. Принимая во внимание установленные в ходе следствия обстоятельства, прокуратура поддержала ходатайство следствия. Суд согласился с позицией прокуратуры и следствия, постановлением суда в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает прокуратура.

Напомним, руководителя компании арестовали по подозрению в растрате 179 миллионов рублей, предназначенных для реконструкции «Красного моста». Следствие предъявило ему обвинение в растрате, мошенничестве и использовании заведомо подложного документа.

ИА «Орелград»