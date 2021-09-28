Под Орлом водитель «Газели» врезался в металлическое ограждение

Мужчина остался жив.

Вчера вечером на трассе «М-2 Крым» произошло очередное ДТП. Водитель ГАЗ-2705 столкнулся с легковым автомобилем и врезался в металлическое ограждение. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Авария случилась в 19.45 на 382-ом километре трассы «М-2 Крым». 49-летний мужчина, находившийся за рулем ГАЗ-2705, врезался в легковой автомобиль «Рено Мажор», которым управлял 28-летний водитель. После этого столкновения, «Газель» въехала в металлическое ограждение.

Водитель «Газели» получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»