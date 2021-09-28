Всего два года «дал» орловский суд за мошенничество и отмывание денег

28.9.2021 | 15:29 Закон и порядок, Новости

Женщину осудили за хищение средств участников долевого строительства.

Орловский районный суд вынес приговор по делу о хищении денежных средств участников долевого строительства. Подсудимую приговорили к отбыванию двух лет и одного месяца в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Сегодня подсудимая Ольга Караваева была признана виновной в мошенничестве, легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления, а также образовании юридического лица через подставных лиц.

Ущерб, нанесенный обманутым дольщикам, составил 16,4 миллиона рублей. При этом, почти шесть миллионов осужденная уже успела «отмыть». У Караваевой был сообщник, но уголовное дело против него было прекращено в связи с его смертью.

«Действуя от имени ООО «Проспект», в период с марта 2018 г. по март 2019 г. они заключили с гражданами договоры долевого участия в строительстве 4 многоквартирных домов в микрорайоне «Солнечный» д. Образцово Орловского района. При этом взятые на себя обязательства соучастники не выполнили, привлеченные денежные средства похитили. До настоящего времени многоквартирные жилые дома не построены.

От незаконных действий указанных лиц пострадали 11 участников долевого строительства, общий ущерб составил свыше 16,4 млн рублей. Кроме того, подсудимая легализовала часть похищенных средств дольщиков в размере более 5,9 млн рублей, совершив с денежными средствами финансовые операции в целях придания правомерного вида распоряжению ими», — сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры.

На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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