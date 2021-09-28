 «Взрывной» сайт запретили в Орле

28.9.2021 | 9:24 Закон и порядок, Новости

Сомнительный ресурс учил изготавливать взрывчатку кустарным способом.

Вступило в силу решение Северного районного суда города Орла, вынесенное в августе этого года  по административному исковому заявлению прокурора Северного района. Последний обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц. Он просил о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Ресурс был выявлен в ходе проверки в сфере противодействия распространению запрещенной информации.

Сомнительный сайт содержал инструкцию о способе изготовления «коктейля Молотова», причем последовательность действий можно было изучить при помощи подробного видеоролика. Напомним, «коктейль Молотова» — это общее название простейших жидкостных зажигательных гранат. Интересно, что оригинальное название Molotov Cocktail попало в русский язык из английского только в конце XX века. Хотя известно, что подобными гранатами активно пользовались советские воины в боях Великой Отечественной войны.

Однако одно дело – изучение истории, и совсем другое – инструкция по изготовлению такого взрывчатого вещества в наши дни. Прокурор указал в своем иске, что наличие в свободном доступе подобного рода информации «негативным образом сказывается на комплексной безопасности государства, подрывает основы его конституционного строя». Суд иск удовлетворил в полном объеме и признал содержание сайта запрещенным, поручив компетентному органу ограничить доступ к нему. При этом суд постановил, что вынесенное им решение подлежит немедленному исполнению, но, в то же время, оно могло быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

ИА «Орелград»

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