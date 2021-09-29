Орловцам разрешили вернуться в «Лужки» и «Андриабуж»

Особый противопожарный режим в Орле отменили.

Администрация города Орла отменила особый противопожарный режим, который был введен с 23 июня 2021 года. Напомним, ранее аналогичное постановление издали областные власти. Однако в Орле особый режим, фактически, действовал еще целую неделю после этого. Его отмена означает снятие временных ограничений, введенных три месяца назад. В частности, с июня в Орле официально было ограничено пребывание граждан на всей территории лесопарков «Лужки» и «Андриабуж», был запрещен въезд в них транспортных средств. Эти ограничения больше не действуют.

Также снят запрет на проведение в указанных лесопарках всех видов работ. Напомним, исключение было сделано только для аварийно-спасательных работ и работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Прекратят свою деятельность и специальные оперативные группы, созданные для «организации и осуществлению мероприятий по сбору, анализу и обмену информацией на период действия особого противопожарного режима».

Отмена особого режима подразумевает и то, что будет прекращено патрулирование лесопарковых зон. Им занималась специальная мобильная группа по охране лесов от пожаров, составленная из сотрудников муниципальных казенных учреждений и предприятий. Их задачей было своевременное выявление очагов пожара и оперативное реагирование для их ликвидации. Но теперь на территории Орла установился 1-й класс пожарной опасности, что сводит угрозу возникновения природных возгораний к минимуму.

ИА «Орелград»