В деле о подозрительных лесных расходах вспыли новые обстоятельства

УФАС продолжает выяснять, почему бюджетные миллионы доставались только одному ИП.

«Орелград» продолжает следить за рассмотрением антимонопольного дела, заведенного региональным управлением ФАС по материалам проверки Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры. Ответчиками выступают управление лесами Орловской области, областное автономное учреждение «Ливнылес» и индивидуальный предприниматель. Внимание прокуратуры привлекли сделки, которые чиновники заключали на протяжении нескольких предыдущих лет с этим ИП.

Напомним, ответчиков подозревают в нарушении пункта 4 статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции». В материалах Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры указывается, что должностные лица неоднократно заключали с ИП договоры аренды лесохозяйственной техники и оборудования (с услугами по управлению) без проведения конкурентных процедур. Установлено, что с 2018 по 2021 год «Ливнылес» заключило с ИП 31 договор на сумму более 5 миллионов рублей.

Рассмотрение дела было назначено на 21 сентября, и к этому дню сторонам было предложено дать объяснения. Позиция Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры не изменилась – надзорное ведомство считает, что чиновники нарушили требования антимонопольного законодательства. Представитель управления лесами сообщил, что «за последние годы производственный потенциал лесного хозяйства упал вследствие значительного превышения нормативного срока службы лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования».

Он напомнил, что в 2019 году стартовал региональный проект «Сохранение лесов», деньги на реализацию которого выделяются из федерального бюджета по линии нацпроекта «Экология». По данным чиновников, до этого в Орловской области последний раз лесная техника, да и то всего несколько единиц, закупалась в 2009 году. Большая же ее часть эксплуатируется с 1990-х годов, износ техники на момент старта проекта в целом превышал 90 процентов. На федеральные средства была приобретена техника, но ее, по мнению чиновников, все равно явно недостаточно для полного оснащения. Поэтому и заключаются договоры аренды. Единственного поставщика выбрали «на основании мониторинга рынка, проведенного в 2019 году АУ ОО «Ливнылес».

Заключенные с ИП сделки с точки зрения закона являются крупными, поскольку их цена превышала 10 процентов балансовой стоимости активов «Ливнылеса». Например, стоимость активов в 2019 году составляла 1,469 миллиона рублей, а сумма сделок по аренде техники составила 1,839 миллиона, в 2020 году – 1,931 и 1,415 миллиона рублей соответственно. В 2021 году стоимость активов выросла до 8,082 миллиона рублей, но и бизнесмену в целом по году планируется заплатить за аренду техники гораздо больше миллиона рублей, что превышает упомянутые 10 процентов. Кстати, из-за того, что сделки были крупными, они предварительно рассматривались на заседании наблюдательного совета.

На заседании УФАС была озвучена позиция предпринимателя – он сообщил, что инициатива по заключению договоров исходила от «Ливнылес». Рассмотрев представленные документы, комиссия УФАС решила отложить рассмотрение дела до 7 октября. Антимонопольщики призвали управление лесами раскрыть данные о том, на какие именно суммы наблюдательный совет решил заключить договоры с ИП в 2019 и 2020 годах. Кроме того, антимонопольную службу интересует вопрос о том, осуществляло ли и осуществляет ли сейчас областное управление лесами или наблюдательный совет «контроль за реализацией принятых решений в части способа заключения договоров с ИП». Также антимонопольщики затребовали детализацию всех подозрительных договоров.

ИА «Орелград»