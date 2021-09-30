В Мценском районе впервые за 23 года выбрали нового главу

Иван Грачев сложил полномочия и стал депутатом Орловского облсовета.

Как сообщается на сайте администрации Мценского района, важные кадровые вопросы были решены на первом заседании Мценского районного Совета народных депутатов нового созыва. Местным парламентариям предстояло избрать не только своего спикера, но и главу района. Многие годы последний вопрос решался довольно просто – районом с 1998 года бессменно руководил Иван Грачев. До последнего времени он являлся главой Мценского района и главой администрации Мценского района.

Однако теперь чиновник-«долгожитель» сложил свои полномочия. Дело в том, что по результатам прошедших выборов Иван Грачев был избран депутатом Орловского областного Совета народных депутатов по избирательному округу №15. Иными словами, чиновник из власти не ушел, а перешел в областной парламент. Главой района избрана Екатерина Ерохина, ранее занимавшая должность первого заместителя главы администрации Мценского района. В своей благодарственной речи к депутатам она не забыла упомянуть заслуги своего предшественника.

«Благодаря заслугам Ивана Александровича Мценский район занимает по всем показателям лидирующие позиции в области, — заявила Екатерина Ерохина. – Мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить и приумножить этот результат».

Добавим, что председателем Мценского районного Совета народных депутатов была избрана Ольга Паршина, а ее заместителями в местном парламенте стали депутаты Василий Рубцов и Сергей Сериков.

ИА «Орелград»