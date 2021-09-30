В Орле состоятся довыборы в горсовет

30.9.2021 | 10:36 Важное, Новости, Политика

Шесть городских депутатов стали областными и освободили свои места в горсовете.

Довыборы депутатов в орловский городской Совет народных депутатов пройдут на трех избирательных округах, сообщили «Орелграду» в пресс-службе горсовета. Это произойдет в сентябре следующего года.

Напомним, вчера состоялась первая сессия областного Совета. В обновленном составе регионального парламента интересы избирателей будут представлять шесть депутатов, которые ранее были избраны в горсовет.

Это Иван Дынкович, Руслан Перелыгин, Виталий и Игорь Рыбаковы, Сергей Кутенев и Евгений Косогов. Освободившиеся в горсовете шесть мест должны занять новые депутаты.

Руслан Перелыгин (СР), Иван Дынкович (КПРФ) и Сергей Кутенев (ЕР) были избраны депутатами по партийным спискам, поэтому их места займут коллеги по партии, которых утвердят партийные конференции.

Что же касается братьев Рыбаковых и Косогова, то они побеждали на одномандатных округах, поэтому будут назначены довыборы. Жителям трех округов предстоит выбрать своих новых представителей.

Довыборы состоятся в сентябре 2022 года.

ИА «Орелград»

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