Орловская область превзошла соседей по ИПП

Индекс промышленного производства в регионе оказался наиболее высоким.

Орелстат обнародовал оперативные сведения об индексе промышленного производства в Орловской области. По подсчетам статистиков, по итогам января-августа 2021 года он составил 114,9 процента, то есть текущие показатели работы промышленности региона почти на 15 процентов превышают уровень аналогичного периода предыдущего года. Главным драйвером региональной экономики стали коммунальщики, а именно предприятия, специализирующиеся на водоснабжении и водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений. Индекс промышленного производства в этой сфере составил 148,4 процента.

На втором месте идут энергетики – ИПП в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром составил 116,6 процента. Замыкают тройку лидеров обрабатывающие производства, нарастившие показатели своей работы на 13,9 процента по сравнению с прошлым годом. В минусе оказалась только добыча полезных ископаемых. Индекс промышленного производства в этом секторе региональной экономики составил ровно 98 процентов.

Примечательно, что Орловская область по темпам роста показателей относительно уровня прошлого года оказалась лидером среди своих ближайших соседей. По подсчетам статистиков, в январе-августе 2021 года индекс промышленного производства в Курской области составил 113,6 процента, в Калужской области – 111,6 процента, в Брянской области – 107,9 процента, в Тульской области – 104,7 процента, в Липецкой области – 102,3 процента.

ИА «Орелград»