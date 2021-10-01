Под Орлом осудили разбойников из Мурманска и Курска

Уроженцы других регионов собрали целый «букет» преступлений.

Прокурор Болховского района Орловской области поддержал государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении двоих граждан. Один из них является уроженцем Мурманской области, второй – уроженцем Курска. Уточним, что уголовных дел было возбуждено несколько, но следствие свело их в одно производство. Как сообщили в надзорном ведомстве, мурманчанина обвинили в разбое, двух кражах, угоне автомобиля и уклонении от административного надзора. Уроженец Курска получил обвинение только в угоне машины.

«Установлено, что указанные граждане, находясь в состоянии алкогольного опъянения, без цели хищения неправомерно завладели автомобилем потерпевшего, — сообщил в районной прокуратуре. — Также уроженец Мурманской области совершил разбойное нападение в целях хищения чужого имущества и тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба в отношении одного и того же лица».

Другие детали в надзорном ведомстве пока не раскрывают, так как приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Сообщается лишь, что мурманчанин находился под административным надзором, но улизнул от него, буквально сбежав из дома, после чего и совершил целый ряд преступлений. Однако теперь он надолго будет лишен свободы передвижения и действий.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал обоих мужчин виновными в совершении вышеуказанных преступлений. Мурманчанин получил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а его подельнику назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

ИА «Орелград»