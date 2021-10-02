Археологи провели разведку в особой экономической зоне «Орел»

Эксперты осмотрели участок, выделенный под строительство завода.

В Орловской области представлен акт государственной историко-культурной экспертизы, которую провели археологи. Они обследовали земельный участок на территории особой экономической зоны «Орел», которая, напомним, расположена в Мценском районе. Обследованный участок отведен под строительство производственного комплекса по глубокой переработке сухого гороха мощностью 260 тысяч тонн в год.

Перед археологами была поставлена задача удостовериться в наличии или отсутствии объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, на указанном земельном участке. Экспертизе также была подвергнута архивная документация, в частности архивный материал XVIII- XX веков. Также эксперты изучили данные о предыдущих археологических исследованиях, которые потенциально могли быть проведены в данном районе археологическими экспедициями, перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Орловской области, и другое.

Научно-исследовательские археологические работы с выходом на место проводились в августе-сентябре 2021 года. Изученный участок расположен на высоком левом берегу реки Мцыня (левый приток реки Зуша), площадь обследованной территория составила 29,7 га. Археологи тщательно осмотрели все неровности, под которыми могут скрываться исторические памятники. Однако изучение курганов, валов и рвов показало, что сооружений, которые могли бы быть объявлены памятниками, здесь нет.

После визуального осмотра поверхности на обследуемом участке было заложено 30 шурфов. Однако и в них археологического материала и следов культурного слоя не было выявлено. В результате эксперты одобрили строительство завода по глубокой переработке сухого гороха. Однако в своем акте они отметили, что строительство должно быть прекращено, если рабочие наткнутся на какие-либо археологические материалы.

ИА «Орелград»