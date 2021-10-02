Орловцам напомнили о пониженных налоговых ставках

Воспользоваться льготными ставками могут представители бизнеса.

Управление ФНС России по Орловской области напомнило жителям региона о том, что местным законом на 2022-2024 годы для отдельных категорий налогоплательщиков введены пониженные ставки по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Льгота направлена на поддержку бизнеса. Например, ставка в размере 3 процента предусмотрена для налогоплательщиков на УСН, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы и осуществляющих деятельность в сфере образования, разработку компьютерного программного обеспечения, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук и другие виды деятельности.

«Налоговую ставку в размере 5 процентов смогут применять налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, и осуществляющие такие виды деятельности как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства, строительство, издательская деятельность и другие», — говорят в УФНС.

С полным перечнем условий предоставления преференций можно ознакомиться, прочитав закон Орловской области №2655-ОЗ. Его не трудно найти в интернете, документ опубликован сразу в нескольких общедоступных правовых базах. Например, бизнесу наверняка будет интересно узнать, при соблюдении каких именно требований можно получить пониженную ставку. Такое возможно, например, если доход от осуществления установленных видов экономической деятельности составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов за налоговый период.

Кроме того, размер среднемесячной зарплаты одного работника за налоговый период должен составлять не ниже двух соответствующих минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации. Также важно отсутствие недоимки по уплате налогов, зачисляемых в консолидированный бюджет Орловской области.

ИА «Орелград»