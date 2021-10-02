Орловский пристав оказался мелким взяточником

Бывшая сотрудница службы предстала перед судом и получила приговор.

В Орле Советский районный суд рассмотрел уголовное дело о коррупции, возбужденное в отношении теперь уже бывшего сотрудника службы судебных приставов. Подробности сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.290 УК РФ (получение взятки). Как установили следствие и суд, сумма взятки составила всего 12 тысяч рублей, но этого вполне хватило для обвинения.

«Установлено, что осужденная, занимая должность судебного пристава-исполнителя, получила взятку за совершение действий в пользу местной жительницы по исполнительному производству о взыскании задолженности и ускорение исполнительных действий», — пояснили в прокуратуре региона.

Приговор суд вынес с учетом мнения государственного обвинения. Экс-пристава признали виновной и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Дополнительным наказанием для нее стало лишение сроком на 1 год права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Впрочем, осужденная имеет право подать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию и тем самым попробовать изменить вердикт.

ИА «Орелград»