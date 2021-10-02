Под Орлом лишенных прав водителей вызвали на беседы

Профилактические беседы были проведены в рамках Недели безопасности.

В Орловской области полицейские совместно с сотрудниками УФСИН провели индивидуальные беседы с осужденными, состоящими на учете и лишенными права управления транспортными средствами. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Мероприятия проводятся в рамках так называемой Недели безопасности. Одно из них, например, прошло в Колпнянском районе, где правоохранители особое внимание уделили тем осужденным, у которых есть несовершеннолетние дети.

«Родителям было разъяснено, что необходимо сосредоточить все свое внимание на обеспечении безопасности детей на дороге, — рассказали в управлении ГИБДД, — Также родителям рекомендовано вместе с ребенком пройти его маршрут «дом — школа – дом», объясняя и показывая, где можно безопасно перейти проезжую часть дороги, как дойти до остановки общественного транспорта, на каких участках необходимо быть особенно осторожным».

Кроме того, водителям разъяснили правила перевозки несовершеннолетних в автомобиле, хотя они временно и лишены водительских прав. Инспекторы ГИБДД также напомнили осужденным, что «нарушения ПДД могут повлечь применение к ним более строгого наказания». Видимо, речь здесь, в том числе, шла о санкциях за повторную пьяную езду. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, принимавшие участие в проведении этих мероприятий, разъяснили осужденным последствия нарушения режима.

Кстати, согласно официальным данным, в текущем году в Орловской области по вине нетрезвых водителей произошло 46 ДТП. Сотрудниками ГИБДД за 8 месяцев 2021 года пресечено 1608 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторную пьяную езду возбуждено 200 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ. По фактам грубых нарушений ПДД в суд направлено 4505 материалов, по результатам их рассмотрения принято решение о лишении права управления транспортными средствами в отношении 1121 человека. Еще 266 граждан были подвергнуты административному аресту.

ИА «Орелград»