Валентина Нордстрем покидает Правительство Орловской области

Сегодня вечером будет объявлено о кадровых перестановках.

Со сообщению «Вечернего Орла», Валентина Нордстрем покинула пост заместителя председателя Правительства Орловской области. Издание опубликовало эту информацию со ссылкой на свой источник в обладминистрации.

Нордстрем работала на этой должности начиная с ноября 2019 года. До этого она занимала руководящие должности в Курской области. В частности, она была заместителем губернатора соседнего региона.

По информации «Орелтаймс», это не единственное изменение в руководстве региона. Сегодня в 20.00 Андрей Клычков проведет прямой эфир в социальных сетях и объявит обо всех перестановках. Такую информацию изданию предоставил Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»