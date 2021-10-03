Валентина Нордстрем покидает Правительство Орловской области

3.10.2021 | 11:17 Важное, Новости, Политика

Сегодня вечером будет объявлено о кадровых перестановках.

Со сообщению «Вечернего Орла», Валентина Нордстрем покинула пост заместителя председателя Правительства Орловской области. Издание опубликовало эту информацию со ссылкой на свой источник в обладминистрации.

Нордстрем работала на этой должности начиная с ноября 2019 года. До этого она занимала руководящие должности в Курской области. В частности, она была заместителем губернатора соседнего региона.

По информации «Орелтаймс», это не единственное изменение в руководстве региона. Сегодня в 20.00 Андрей Клычков проведет прямой эфир в социальных сетях и объявит обо всех перестановках. Такую информацию изданию предоставил Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»

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