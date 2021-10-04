Крымова заменит Нордстрем на посту первого зампреда орловского правительства

Нового руководителя департамента образования назначат в течение недели.
Татьяна Крымова стала исполняющей обязанности первого заместителя Председателя областного правительства. Об этом вчера вечером сообщил Андрей Клычков в прямом эфире социальных сетей.
Как сообщали вчера орловские СМИ, Валентина Нордстрем, занимавшая эту должность ранее, ушла из правительства. В качестве причины отставки губернатор назвал семейные обстоятельства.
Татьяна Крымова ранее возглавляла департамент образования. Ее преемника должны объявить в течение этой недели.
Клычков отметил, что это не единственная перестановка в руководстве региона. В ближайшее время следует ожидать новые кадровые изменения.
ИА «Орелград»