Крымова заменит Нордстрем на посту первого зампреда орловского правительства

4.10.2021 | 9:57 Новости, Политика

Нового руководителя департамента образования назначат в течение недели.

Татьяна Крымова стала исполняющей обязанности первого заместителя Председателя областного правительства. Об этом вчера вечером сообщил Андрей Клычков в прямом эфире социальных сетей.

Как сообщали вчера орловские СМИ, Валентина Нордстрем, занимавшая эту должность ранее, ушла из правительства. В качестве причины отставки губернатор назвал семейные обстоятельства.

Татьяна Крымова ранее возглавляла департамент образования. Ее преемника должны объявить в течение этой недели.

Клычков отметил, что это не единственная перестановка в руководстве региона. В ближайшее время следует ожидать новые кадровые изменения.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования