Преподаватель орловской автошколы оказался аферистом

Специалист попался на мошенничестве при подготовке к сдаче экзаменов.

Обвинительный приговор по данному уголовному делу вынес Верховский районный суд Орловской области. Местный житель был признан виновным по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств с причинением значительного ущерба). Также он был обвинен в покушении на мошенничество. Всего в деле фигурировало семь потерпевших. Все они были учениками местной автошколы, а подсудимый с 2016 года работал в этой автошколе в качестве преподавателя. В его должностные обязанности входило обучение водителей. В частности, он вел теоретический курс.

Первое преступление, как следует из материалов уголовного дела, педагог совершил осенью 2019 года. Его жертвой тогда стала ученица, проходившая обучение по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». Педагог решил поговорить с ней доверительно. Он представился как человек, у которого якобы налажены доверительные отношения с сотрудниками отделения №2 регистрационно-экзаменационной работы МРЭО ГИБДД.

Создав у ученицы нужное ему впечатление, мошенник пообещал ей помочь в сдаче квалификационного экзамена и получении водительского удостоверения категории «В». Естественно, услуга не была бесплатной. За нее педагог потребовал 25 тысяч рублей. Ученице он заявил, что 10 000 рублей якобы надо заплатить за сдачу теоретического экзамена, а 15 000 — за сдачу практического экзамена. Девушка обещала подумать.

В последующие дни педагог сам еще несколько раз поднимал эту тему в разговорах с ней. Ему удалось убедить ученицу в том, что без «оплаты» она вряд ли самостоятельно сумеет успешно сдать экзамены. При этом, как установили следствие и суд, педагог «знал и намерено скрывал, что не сможет выполнить данные обязательства в силу невозможности оказания такого содействия». Потерпевшая, в конце концов, согласилась, оговорив с педагогом дату и место передачи денег. Спустя три дня девушка передала ему «плату» наличными.

Второй эпизод преступной деятельности пришелся уже на лето 2020 года. Педагог действовал по тому же сценарию, только на этот раз деньги он выманивал сразу у шести своих учеников. Сумма тоже была прежней – 25 тысяч рублей за успешную сдачу двух экзаменов. Подвело афериста то, что одна из учениц обратилась в региональное управление ФСБ. В дальнейшем она действовала уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Задержали афериста после передачи ему денег. В судебном заседании он вину признал в полном объеме. По совокупности преступлений путем аферист получил наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей.

ИА «Орелград»