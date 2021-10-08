Орловская прокуратура проконтролирует соблюдение прав мценских погорельцев

Во Мценске организована мобильная приемная прокурора области.

Прокуратура Орловской области взяла на контроль ситуацию с крупным пожаром, который произошел сегодня ночью, сообщает пресс-служба ведомства. Особое внимание будет уделено соблюдению прав всех пострадавших.

Напомним, сегодня ночью во мценском микрорайоне № 1 горели крыши двух смежных корпусов местного общежития. Все жильцы остались живы, но потребовалась массовая эвакуация. 42 жильца сейчас находятся в пунктах временного размещения.

«Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения противопожарной безопасности в многоквартирном доме. В настоящее время органами МЧС и полиции проводится проверка по установлению причин возгорания, ее ход и результаты поставлены на контроль прокуратуры. На место для координации работы правоохранительных органов и органов власти выехал прокурор Орловской области Владислав Малкин. Прокурором области проверены условия проживания в пунктах временного размещения граждан. По поручению Владислава Малкина организована работа Мобильной приемной прокурора области. Вопросы восстановления прав граждан остаются на контроле прокуратуры до их полного разрешения», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

ИА «Орелград»