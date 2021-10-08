Ночью во Мценске эвакуировали 70 человек из горящего общежития: видео

42 жильца размещены в пунктах временного содержания.

Этой ночью во Мценске горела кровля двух смежных корпусов общежития, сообщает пресс-служба МЧС. Эвакуировано 70 человек, один мужчина пострадал.

Пожар вспыхнул в два часа ночи, и ему был присвоен повышенный уровень сложности. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что горит квартира на пятом этаже, а также кровля. Пожар перекинулся на смежное здание.

Из двух домов были эвакуированы 70 человек. Пятерых спасли с верхний этажей. Пострадал 51-летний мужчина.

К 04.52 утра было ликвидировано открытое горение на площади 650 квадратных метров. 42 жильца сейчас размещены в пунктах временного размещения.

ИА «Орелград», видео «Подслушано Мценск»