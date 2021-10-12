Мэр Орла Парахин может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Юрий Парахин требовал от «Газресурса» «спонсорскую помощь».

Получила развитие история о конфликте Парахин с подрядной компнией «Газресурс», которая проводила ремонтные работы на улице Октябрьская. «Орелград» вчера писал:

«Причиной конфликта мэра с «Газресурсом» стало не качество проделанной работы, а некие события, оставшиеся «за кадром» опубликованного видео. Из заявления Парахина в Следственный комитет можно сделать вывод, что представитель подрядчика Митькин сотрудничает с прокуратурой и обвиняет Парахина в получении взятки за приемку выполненных работ по муниципальным контрактам».

Сегодня эта информация отчасти подтвердилась. Из сообщения прокуратуры следует, что 5 октября Митькин на самом деле обращался к прокуратуру области Малкину и сообщил о нарушении своих прав.

«В своем обращении предприниматель указал, что для своевременной приемки и оплаты выполненных по муниципальным контрактам работ мэр г. Орла поставил перед подрядной организацией ряд условий в виде перечисления денежных средств под видом спонсорской помощи в адрес конкретных организаций.

В ходе проведенной прокуратурой проверки указанный заявителем факт перечисления денежных средств подтвердился. Установлено, что в июне и июле 2021 г. подрядчик перечислил на расчетный счет одной из организаций денежные средства в общей сумме 250 тысяч рублей. Указанными денежными средствами были оплачены товары, часть из которых в ходе данной проверки изъята из помещения администрации г. Орла. Материалы проверки с постановлением, вынесенным прокурором Советского района г. Орла в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направлены в СУ СК России по Орловской области.

В настоящее время следственным органом проводится процессуальная проверка по вопросу возможного наличия в действия мэра г. Орла состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

ИА «Орелград»

ДОПОЛНЕНИЕ

Юрий Парахин дал официальный комментарий:

«Я никогда не требовал от подрядчиков никакой помощи. В сообщении Прокуратуры Орловской области идёт речь о спонсорской поддержке ко Дню Победы для покупки рециркуляторов для ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство закупленных рециркуляторов вручены, оставшиеся находятся на хранении в администрации Орла у ответственных сотрудников.

Считаю, что такими своими действиями конкретно этот подрядчик, о котором идёт речь, пытается надавить на меня и сотрудников администрации Орла, заставить принять их объекты. Это ул. Октябрьская, ул. Генерала Родина, ул. Герцена, Московское шоссе, пер. Южный, пер. Ипподромный. По каждому из них есть достаточно серьёзные замечания и недоделки. Мы готовы принять эти объекты исключительно после полного завершения работ.

В свою очередь, один из представителей подрядчика с сентября 2020 года неоднократно пытался «договориться», предлагая какую-либо помощь администрации Орла. Об этом я обязательно расскажу следователям с предоставлением фактов и свидетелей. Я также оставляю за собой право требовать очной ставки с подрядчиком».