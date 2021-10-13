Командир отделения орловского МЧС спас козла, упавшего в колодец

13.10.2021 | 15:27 Новости, Происшествия

Он зацепил животное за ошейник с помощью багра.

Вчера в Знаменском районе Орловской области командир отделения орловского МЧС спас козла, который упал в колодец. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 15.24 спасатели выехали в деревню Разбегаевка, чтобы помочь местному жителю. У того случилась неприятность – козел упал в колодец, глубина которого составляла 20 метров.

Для того, чтобы спасти животное, потребовалось откачать воду мотопомпой и спустить по веревке командира отделения ПСЧ-22 Николая Пучкова. Тому удалось с помощью багра подцепить козла за ошейник. Оставшиеся наверху спасатели подняли из колодца своего командира и спасенное животное.

ИА «Орелград»

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