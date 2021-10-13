Правила распределения бюджетных денег ввели в Орловской области

Область «подкормит» муниципальные районы и города тремя видами дотаций.

Правительство региона определилось со способом финансовой поддержки муниципальных районов, округов и городов в 2022 году. Как известно, подавляющее большинство из них являются не самодостаточными, а хронически дотируемыми. Без денег из областного бюджета выполнить свои обязательства в полном объеме они не способны. Поэтому областное правительство фактически подкармливает их своими дотациями. Ежегодно утверждается методика распределения таких средств.

Вот и теперь правительство региона утвердило методику распределения дотаций из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Согласно ей, в 2022 году деньги будут выделены муниципалитетам тремя частями. Причем для каждого случая предусмотрена своя собственная формула. Распределение первой части дотации между муниципальными районами, округами и городами будет достаточно прозрачным.

Согласно методике, оно утверждается законом об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В данном случае при расчете суммы поддержки для каждого муниципалитета будут учитываться нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц. Дело в том, что у каждого района и города они свои. Кто-то предпочитает получать «твердые» дотации из областного бюджета, а кто-то от них отказывается, отдав предпочтение повышению доли НДФЛ, которая остается местному бюджету.

Распределение второй части дотации будет происходить в течение всего 2022 года. Оно должно утверждаться уже не законом о бюджете, а постановлением правительства Орловской области. В данном случае объем дотаций будет рассчитывается по формуле, учитывающей объем средств, необходимых каждому конкретному муниципалитету на повышение заработной платы бюджетникам в соответствии с майскими» указами президента, а также на погашение кредиторской задолженности по зарплате, начислениям на выплаты по оплате труда и коммунальным услугам. Распределение третьей части дотации также утверждается правовым актом правительства Орловской области. В данном случае никакой формулы нет – областные чиновники распределят остатки средств в соответствии с «поступающими с мест сигналами» о финансовой помощи.

ИА «Орелград»