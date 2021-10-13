Сбежавшего из Таджикистана мошенника поймали в Орле

Меру пресечения в отношении беглеца избрал Заводской районный суд.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении гражданина Республики Таджикистан. В суде пояснили, что он находился в межгосударственном розыске с февраля 2020 года. В отношении него Следственным управлением МВД Таджикистана возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.247 Уголовного кодекса этого государства. Иными словами, иностранца на родине обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Беглец был задержан в Орле 30 января. Задержали его сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Орлу на территории Заводского района. В суде подчеркнули, что сроки давности привлечения иностранца к уголовной ответственности еще не истекли. Ходатайство об избрании меры пресечения подал прокурор. Он просил суд поместить задержанного под стражу сроком на 40 дней. По мнению прокурора, этого срока хватит для «дальнейшего обеспечения возможной выдачи обвиняемого правоохранительным органам Республики Таджикистан».

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения заявленного ходатайства. Однако суд, выслушав стороны и учитывая все обстоятельства по делу, ходатайство удовлетворил. Он указал, что обвиняемый уже один раз скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен межгосударственный розыск. Кроме того, он является гражданином Таджикистана, а гражданства РФ у него нет. Заявлений на получение гражданства нашей страны, предоставление политического убежища или статуса беженца он не подавал.

Суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах обвиняемый, находясь на свободе, может продолжить скрываться от органов предварительного расследования. Каких-либо обстоятельств, исключающих применение к иностранцу меры пресечения в виде заключение под стражу, в том числе связанных с его состоянием здоровья, представлено не было. Также суд посчитал, что избрание меры пресечения под стражей на 40 дней соразмерно времени для получения требования о выдаче задержанного правоохранительным органам Таджикистана.

ИА «Орелград»