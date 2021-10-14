Ивану Залогину предъявили обвинение по двум статьям УК

Превышение должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему руководителю департамента здравоохранения Орловской области, сообщает пресс-служба ведомства. Чиновники обвиняют в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса — превышение должностных полномочий и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

«По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, в период с 11.09.2020 по 23.11.2020, зная о том, что представители ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратились в Департамент здравоохранения Орловской области с заявлением о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с открытием отделения диализа в Орловской области, имея иную личную заинтересованность, дал незаконные устные указания одному из своих подчиненных, действующему вместе с ним в группе лиц, направленные на недопущение переоформления лицензии в ходе проводимой в отношении общества проверки, а также на проведение в кратчайшие сроки проверки в отношении другой организации и подготовку документов о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности этой организации на территории Орловской области», — сообщили в Следственном комитете.

Дело против бывшего подчиненного Залогина выделено в отдельное производство и уже направлено в суд.

Что касается самого экс-руководителя департамента здравоохранения, то он находится под домашним арестом. Эту меру пресечения ему уже трижды продлевали.

ИА «Орелград»