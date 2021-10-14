За десять дней до визита премьер-министра Андрей Клычков уехал на охоту.

Андрей Клычков не учавствовал в подготовке города к визиту Мишустина. Вместо этого он взял отпуск и уехал на охоту в Казахстан. Об этом заявил Алексей Богомолов, бывший зампред правительства Орловской области, в интервью изданию «Орловские новости».

«За три недели было известно о визите, нужно готовить город, готовить вопросы. Но за десять дней до приезда премьер-министра Клычков отправляется в отпуск, как говорят, на охоту в Казахстан! И подготовкой к визиту не занимается, возложив всю ношу ответственности на более опытных и подготовленных чиновников.

Такое отношение к визиту одного из высших руководителей страны – это показатель того, что Андрей Евгеньевич не только не знаком с порядком действий в таких случаях, но и забыл о традициях регионального гостеприимства. Выйти на работу за день до посещения региона премьером – это не просто пренебрежение, это злокачественная самонадеянность и неприкрытый вызов! У меня вообще создалось впечатление, что Клычков получил «чёрную метку», что он просто отбывает номер и его отставка – лишь вопрос времени», — рассказал Алексей Богомолов.

В настоящий момент Алексей Богомолов является заместителем главного редактора Агентства федеральных расследований FLB.RU. По его мнению, федеральный центр не доволен работой Клычкова на посту губернатора, а Мишустин демонстративно «держал дистанцию» при общении с главой орловского региона.

Об этом, например, свидетельствует то, что премьер не поехал ни в здание областной администрации, ни в губернаторскую резиденцию. Вместо этого они разговаривали в помещении заводоуправления АО «Орелмасло».

ИА «Орелград»