Сентябрь отметился ростом инфляции в Орловской области

Индекс цен на потребительском рынке вырос сразу на 0,7 процентных пункта.

В сентябре 2021 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 0,7 процентных пункта. Такие оперативные данные приводит Орелстат. В учреждении также подсчитали, что с начала этого года цены и тарифы в регионе повысились уже на 5,8 процента. Прошедший сентябрь отметился одним из наиболее заметных повышений цен на различные товары.

Согласно приведенным данным, в минувшем месяце в Орловской области почти не изменились расценки на платные услуги. Их рост можно назвать незначительным, так как он составил всего лишь 0,04 процента. Стоимость продовольственных товаров в среднем увеличилась на 1,02 процента. Таким образом, сентябрьским драйвером региональной инфляции стали товары непродовольственной группы, которые всего за месяц подорожали в среднем на 0,72 процента.

Непродовольственные товары остаются лидерами и в структуре компонентов среднегодовой инфляции. Так, статистики подсчитали, что товары этой группы на потребительском рынке Орловской области по сравнению с декабрем 2020 года поднялись в цене уже на 7,33 процента. Второе место в этом негласном рейтинге занимают продукты питания, подорожавшие за аналогичный период времени на 5,33 процента. Соответственно, на третьем месте расположились услуги, стоимость которых с декабря прошлого года поднялась на 4,02 процента.

ИА «Орелград»