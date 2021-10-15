Место под памятник Николаю Чудотворцу в Ливнах выберут публично

Власти города решили провести публичные слушания по данному вопросу.

Глава города Ливны Сергей Трубицин издал постановление о проведении публичных слушаний, на которые будет вынесен только один вопрос. Он касается планируемой установки скульптуры Святому Николаю Чудотворцу. На текущий момент установить памятник предлагается на площади Сергея Булгакова (в районе площади Победы – напротив Свято- Сергиевского Кафедрального собора). Слушания назначены на 21 октября, они пройдут в зале заседаний администрации города Ливны. Их организатором Сергей Трубицин назначил муниципальный отдел архитектуры и градостроительства.

Напомним, идея обсуждается уже несколько месяцев. Она не нашла единогласной поддержки у населения. В частности, мнения горожан значительно разошлись по поводу места установки. Еще в июле ливенская мэрия на своем сайте запустила электронное общественное обсуждение. Для установки монумента предлагалось два варианта: площадь Победы (справа от памятника воинам-освободителям, Вечного Огня и памятного знака «Населенный пункт воинской доблести») и улица Карла Маркса (вместо бюста Николая Поликарпова перед строящимся Свято-Троицким кафедральным собором). Сам бюст предлагалось перенести в сквер Поликарпова.

Однако ни один из этих вариантов не набрал необходимого количества голосов. Более того, как сообщала ранее мэрия, против обоих предложенных вариантов было подано больше голосов, чем за каждое в отдельности. Поэтому указанные варианты были сняты с повестки и больше не рассматриваются как площадки для установки памятника. В то же время от горожан поступило 15 других предложений. Под установку памятника предлагались такие варианты, как сквер на въезде в город со стороны Ельца, зеленая зона на улице Елецкой, площадка перед хоккейным кортом, территории действующих в городе храмов и строящегося Свято-Троицкого собора и Славянский сад.

Некоторые призывали установить монумент на территории Ливенской ЦРБ. Нашлись и те, кто предложил заменить памятник Декрету о труде в городском парке на скульптуру святого. В результате был выбран компромиссный вариант, который будет обсужден публично. Напомним, что инициатива исходит от Ливенской епархии РПЦ. Высота скульптуры составит 7,5 метра, ее предполагается изготовить в бронзе на средства мецената. Автор памятника — Олег Молчанов.

ИА «Орелград»