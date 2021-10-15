Превышение должностных полномочий.

Сегодня был задержан руководитель КУ ОО «Орелгосзаказчик», которого подозревают в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключен государственный контракт с ООО «Регион Спорт Строй» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок».

В апреле 2021 г. на место проведения работ выезжал прокурор Орловской области Владислав Малкин. В ходе выезда было установлено, что объект не имеет полной готовности к сдаче, имеется ряд незавершенных видов работ.

При этом прокурор области обратил внимание на то, что с 01 апреля по 28 декабря 2020 года сотрудниками КУ ОО «Орелгосзаказчик» подписаны документы о приемке фактически не выполненных работ и работ, выполненных с нарушением строительных норм и правил, с их последующей оплатой, осуществлена незаконная приемка якобы законченного строительством объекта. При этом на момент выезда разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию утверждены не были. По результатам выезда Владислав Малкин поручил провести процессуальную проверку по вопросам законности расходования бюджетных средств.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ранее по этому уголовному делу было предъявлено обвинение главному специалисту отдела строительного контроля «Орелгосзаказчика». Но в ходе расследования было установлено, что к хищению бюджетных средств причастен лично руководитель предприятия.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий».

ИА «Орелград»