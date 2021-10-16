Бывшего железнодорожного начальника будут судить в Орле

В суд направлено дело экс-главы Орловской механизированной дистанции.

В Орле в суд направлено обвинительное заключение и материалы уголовного дела в отношении теперь уже бывшего начальника Орловской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ. Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, дело было возбуждено по факту нарушения правил безопасности при производстве работ, повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

«Следствием установлено, что в ноябре 2020 года на станции «Лужки-Орловские» в результате нарушений, допущенных при производстве погрузочно-разгрузочных работ, произошло падение груза — рулона листовой стали, — говорится в сообщении надзорного органа. — В результате механизатору комплексной бригады были причинены телесные повреждения, повлекшие его смерть».

В прокуратуре подчеркнули, что сам экс-начальник дистанции при проведении работ не присутствовал, то есть непосредственно на месте «не осуществлял руководство ими и не обеспечил соблюдение безопасных условий, установленных технологическим процессом и правилами по охране труда». Что касается обвинительного заключения, то оно было утверждено Орловским транспортным прокурором.

По существу уголовное дело будет рассмотрено Заводским районным судом города Орла. Отметим, что санкции ч.2 ст.216 УК РФ предусматривают наказание от принудительных работ на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности до лишения свободы на срок до 5 лет также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

ИА «Орелград»