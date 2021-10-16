В Орле осуждены избившие прохожего хулиганы

Суд ограничил им свободу и запретил посещать питейные заведения.

Вступил в законную силу обвинительный приговор мирового судьи судебного участка № 3 Заводского района города Орла, вынесенный ранее в отношении двоих ранее не судимых местных жителей. Молодые люди в августе прошлого года устроили настоящий погром и избили случайно попавшегося им навстречу человека. Следствие и суд квалифицировали их действия по статьям 115 и 214 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что в тот день приятели ходили по гостям и употребляли спиртное. Чуть за полночь негативная энергия, накопившаяся в них за это время, видимо, потребовала выхода.

В тот момент подсудимые находились во дворе одного из домов по переулку Пищевому. Они без всякого повода напали на припозднившегося прохожего и начали вдвоем его избивать. Потерпевшему удалось вырваться и убежать. Он заперся в подъезде ближайшего дома. Однако хулиганы совместными усилиями сумели открыть дверь, которую подсудимый руками удерживал изнутри. Ворвавшись в подъезд, они продолжили избиение несчастного.

Хулиганы повалили его на пол и избивали руками и ногами. Позднее медики диагностировали у потерпевшего множественные травмы, включая сотрясение головного мозга. Бросив избитого ими человека, молодые люди вернулись во двор, где, вероятно, около получаса обсуждали случившееся. Затем они совершили акт вандализма. Сначала подсудимые зачем-то проломили крышу технического помещения коммунальной компании. Затем вернулись в подъезд, поднялись на шестой этаж и разбили два находившихся там пожарных шкафа. Кроме того, они разбили застекленный вход в тамбур оного из квартирных блоков.

Свою вину хулиганы признали в полном объеме, хотя так и не смогли подробно пояснить, что и зачем делали они той ночью. Один из них, например, заявил, что дверь они разбили по ошибке, так как якобы перепутали ее с дверью квартиры своего знакомого, к которому у них внезапно ночью возникли какие-то претензии. Другой вообще заявил, что не помнит, как оказался в подъезде, и что там происходило. Дескать, узнал обо всем только протрезвев, от полиции.

По совокупности преступлений суд приговорил каждого хулигана к ограничению свободы сроком на 1 год и 10 месяцев. В течение этого времени им запрещено покидать свои дома по ночам, а также посещать бары, рестораны, кафе и иные увеселительные и питейные заведения, в которых в розницу продается спиртное «с возможностью его употребления на месте приобретения».

ИА «Орелград»