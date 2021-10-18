В Орле цирковой медведь напал на беременную женщину: видео

Орловцы в соцсетях оправдывают медведя.

В субботу во время вечернего циркового шоу медведь напал на беременную женщину. Видео произошедшего было опубликовано в соцсетях.

Во время выступления на сцену вышли дрессировщики с двумя медведями. Одно из животных разъярилось и напало на женщину-дрессировщицу. Пострадавшую увезла машина скорой помощи.

По сообщению «Орловского меридиана», женщина-дрессоровщик была беременна, а между сценой и зрительским залом не было никакой преграды. Если бы медведь выбежал бы в зал, могли пострадать зрители.

Отметим, что орловцы, обсуждая произошедшее в соцсетях, в большинстве своем встали на сторону медведя, обвиняя руководство цирка:

«Когда хоть уже запретят эти цирки с животными🙈 Сколько можно доводить животных до такого, и подвергать людей опасности, уроды»,

«Нечего туда ходить! Это людей многих надо показывать в цирке. Запрет нужен на показ зверей в цирках»,

«Сами виноваты — удерживают животных и издеваются, а они тоже устают и им тоже больно и хочется на свободу, а их защита — это только нападения».

А прокуратура и Следственный комитет уже начали проверку случившегося инцидента.

ИА «Орелград», видео «Инцидент Орел»