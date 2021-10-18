В Орле цирковой медведь напал на беременную женщину: видео

Орловцы в соцсетях оправдывают медведя.
В субботу во время вечернего циркового шоу медведь напал на беременную женщину. Видео произошедшего было опубликовано в соцсетях.
Во время выступления на сцену вышли дрессировщики с двумя медведями. Одно из животных разъярилось и напало на женщину-дрессировщицу. Пострадавшую увезла машина скорой помощи.
По сообщению «Орловского меридиана», женщина-дрессоровщик была беременна, а между сценой и зрительским залом не было никакой преграды. Если бы медведь выбежал бы в зал, могли пострадать зрители.
Отметим, что орловцы, обсуждая произошедшее в соцсетях, в большинстве своем встали на сторону медведя, обвиняя руководство цирка:
«Когда хоть уже запретят эти цирки с животными🙈 Сколько можно доводить животных до такого, и подвергать людей опасности, уроды»,
«Нечего туда ходить! Это людей многих надо показывать в цирке. Запрет нужен на показ зверей в цирках»,
«Сами виноваты — удерживают животных и издеваются, а они тоже устают и им тоже больно и хочется на свободу, а их защита — это только нападения».
А прокуратура и Следственный комитет уже начали проверку случившегося инцидента.
ИА «Орелград», видео «Инцидент Орел»