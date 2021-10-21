Несовершеннолетний орловец предстанет перед судом за грабеж

21.10.2021 | 13:57 Закон и порядок, Новости

В разгар пьяной драки он украл телефон.

Завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Орла, обвиняемого в краже. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В апреле этого года молодой человек распивал спиртное в одном из пивных баров Заводского района. В этом же заведении отдыхали твое взрослых, которые также были пьяны. Между двумя компаниями начался конфликт, но уголовное дело было возбуждено не из-за этого.

Молодой человек нанес одному из взрослых несколько ударов, после чего схватил его мобильный телефон и убежал.

В настоящий момент прокурор утвердил обвинительное заключение и уголовное дело  направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»

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