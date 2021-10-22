В Орле нашли того, кто откручивал колеса по ночам

22.10.2021 | 16:41 Закон и порядок, Новости

Мужчина разбирал чужие машины прямо на автостоянке.

Решение по уголовному делу о хищении чужого имущества вынес  Железнодорожный районный суд города Орла. На скамье подсудимых оказался местный житель, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. Ранее он судим не был, но на этот раз органы предварительного расследования обвинили его в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и довели до суда. Ему вменялось два эпизода преступной деятельности.

Было установлено, что в один из вечеров незадолго до полуночи обвиняемый на своем автомобиле ВАЗ-2107 приехал на автостоянку. Ранее он приглядел несколько стоявших там машин, имевших механические повреждения. Преступник исходил из того, что вряд ли за этими автомобилями владельцы следят очень строго и ставят их на сигнализацию. Его расчет оправдался – даже дверцы не были заперты. Убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник приступил к разукомплектованию.

Сначала он занялся чужим автомобилем «Форд Фьюжн». При помощи принесенных с собой инструментов снял с иномарки три колеса с литыми дисками и дорогими шинами. Затем стащил из багажника запасное  оригинальное заводское колесо. В моторном отсеке отсоединил и украл аккумуляторную батарею. Все это он сложил в свою машину. Вернувшись на автостоянку, автовор взялся за стоявший по соседству автомобиль «Лада Гранта».

В данном случае он открутил и снял заднюю правую и переднюю правую двери, а также крышку багажника. Похищенное уложил в свою машину, после чего отвез все это добро к своему дому, где и выгрузил прямо на землю. Освободив пространство в автомобиле для новой добычи, он вернулся на автостоянку, где с той же «Лады Гранта» снял два колеса с литыми дисками. Общий ущерб, причиненный им автовладельцам, был оценен более чем в 52 тысячи рублей.

Напомним, действия орловца органами предварительного следствия были квалифицированы по ст.158 УК РФ как кража. Однако вместе с уголовными материалами в суд поступило ходатайство следователя о прекращении уголовного дела.  Из него следовало, что причиненный ущерб преступник потерпевшим возместил, и те больше не имеют к нему претензий. Изучив ходатайство, суд уголовное дело прекратил и назначил вору меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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