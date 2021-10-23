Красноармейцев перезахоронили под Орлом

В Орловской области предали земле останки погибших солдат Великой Отечественной войны.

Одна из церемоний перезахоронения прошла в селе в Апальково, где земле были преданы останки двух красноармейцев. Как сообщили в администрации Мценского района, павшие в годы Великой Отечественной войны солдаты погребены в братской могиле. Останки бойцов были найдены поисковиками в ходе осеннего этапа «Вахты памяти-2021». По христианскому обычаю обряд предания земле совершил священнослужитель отец Михаил. После минуты молчания в память о погибших участники митинга возложили цветы на могилу воинов.

«Благодаря работе поисковиков с каждым годом все больше и больше героев, погибших на полях сражений, обретают место вечного упокоения, — говорит и.о. замглавы администрации Мценского района по социальным вопросам Ольга Стамбурская. – Наш святой долг – не предать забвению священную память о наших предках, отдавших свои жизни за мир на земле».

А в райцентре Мценск в последний путь по православному обряду проводили солдата, останки которого были найдены в ходе «Вахты памяти» в одиночном захоронении. Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, поисковые работы проводились на территории Спасско-Лутовиновского поселения. Члены поискового отряда «Батальон» нашли несколько одиночных захоронений, причем в некоторых из них были обнаружены личные медальоны.

Благодаря кропотливой работке, удалось установить личность одного из павших солдат. Им оказался уроженец Вологодской области Герасим Карпович Попов, 1900 года рождения. Именно его проводили в последний путь по православному обряду в Свято-Троицком храме Мценска. Панихиду совершил настоятель храма протоиерей Владимир Герченов. Герасим Попов с почестями был погребен на воинском мемориале «Корчмино».

«Поиски родственников бойца заняли полгода, — говорится в сообщении митрополии. — Оказалось, что после войны жена Герасима Карповича вместе с его детьми переехала из деревни на Вологодчине в Ленинградскую область. Там потомки героя живут до сих пор. Родственники пожелали, чтобы солдат Попов был погребен в Ленинградской области».

ИА «Орелград»