В орловском Управлении коммунального хозяйства идет выемка документов

Силовиков интересует контракт с «Мегафоном» на сумму 238,8 млн рублей.

Правоохранительные органы проводят выемку документов в МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», сообщают «Орловские новости».

По информации издания, интерес силовиков вызван контрактом УКХ с ПАО «Мегафон» на сумму 238,8 млн рублей. Он был подписан в сентябре и подразумевал внедрение интеллектуальной системы, которая должна контролировать видеонаблюдение, мониторинг транспортных потоков, управление светофорами и другие параметры. И именно в сентябре УКХ возглавил новый начальник — Юрий Писарев.

Следует отметить, что Юрий Писарев, начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», очень хорошо знаком с правоохранительной системой:

окончил Орловский юридический институт МВД,

работал в системе УФСИН, в частности — в Нарышкинской колонии,

уволен из органов и осужден за то, что за 4 000 рублей передал заключенному мобильный телефон,

повторно осужден за пьяный дебош и побои,

судом был признан виновником ДТП.

ИА «Орелград»