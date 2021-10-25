В орловском Управлении коммунального хозяйства идет выемка документов

25.10.2021 | 16:29 Важное, Закон и порядок, Новости, Экономика

Силовиков интересует контракт с «Мегафоном» на сумму 238,8 млн рублей.

Правоохранительные органы проводят выемку документов в МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», сообщают «Орловские новости».

По информации издания, интерес силовиков вызван контрактом УКХ с ПАО «Мегафон» на сумму  238,8 млн рублей. Он был подписан в сентябре и подразумевал внедрение интеллектуальной системы, которая должна контролировать видеонаблюдение, мониторинг транспортных потоков, управление светофорами и другие параметры. И именно в сентябре УКХ возглавил новый начальник — Юрий Писарев.

Следует отметить, что Юрий Писарев, начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла», очень хорошо знаком с правоохранительной системой:

  • окончил Орловский юридический институт МВД,
  • работал в системе УФСИН, в частности — в Нарышкинской колонии,
  • уволен из органов и осужден за то, что за 4 000 рублей передал заключенному мобильный телефон,
  • повторно осужден за пьяный дебош и побои,
  • судом был признан виновником ДТП.

ИА «Орелград»

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