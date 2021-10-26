Стали известны подробности вчерашнего обыска в Управлении коммунальным хозяйством Орла

26.10.2021 | 15:22 Важное, Закон и порядок, Новости, Экономика

Уточнение новости об изъятии документов в МКУ «УКХ г. Орла».

Пресс-служба городской администрации дала официальный комментарий об оперативном мероприятии, которое прошло вчера в Управлении коммунальном хозяйством:

«Сотрудниками УФСБ России по Орловской области произведены оперативно-розыскные мероприятия в МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» в целях изъятия документов, которые связаны с реализацией муниципального контракта от 15.12.2020 г., заключённого с ООО «НПО «ИТС» по вводу в эксплуатацию 1-й очереди интеллектуальной транспортной системы Орловской городской агломерации. Стоимость контракта составляет 80 млн рублей».

Таким образом, изъятие документов официально подтверждено, но силовиков интересовал не сентябрьский контракт на 238,8  млн рублей, а более ранний — от декабря 2020 года на 80 млн. рублей.

Исполняющим обязанности начальника МКУ «УКХ г. Орла» на тот момент был Артем Москвичеков.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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