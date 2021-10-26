Орловская полиция нашла вандалов, разгромивших парк Ботаника

Трое несовершеннолетних подростков допрошены в качестве подозреваемых.
Полиция установила личности трех вандалов, устроивших погром в парке Ботаника, сообщила пресс-служба УМВД.
Ими оказались несовершеннолетние парни – двоим по 15 лет и одному 17. Ни один из них ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка.
Ранее «Орелград» сообщал об акте вандализма, который произошел в Заводском районе и повлек за собой значительный материальный ущерб.
«За недостаточный контроль за поведением несовершеннолетних в отношении их законных представителей полицейские составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. Также решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет в ПДН.
Отделом дознания ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК Российской Федерации «Вандализм», — сообщает полиция.
В настоящее время подростки уже допрошены в качестве подозреваемых.
ИА «Орелград»