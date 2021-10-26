Орловская полиция нашла вандалов, разгромивших парк Ботаника

Трое несовершеннолетних подростков допрошены в качестве подозреваемых.

Полиция установила личности трех вандалов, устроивших погром в парке Ботаника, сообщила пресс-служба УМВД.

Ими оказались несовершеннолетние парни – двоим по 15 лет и одному 17. Ни один из них ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка.

Ранее «Орелград» сообщал об акте вандализма, который произошел в Заводском районе и повлек за собой значительный материальный ущерб.

«За недостаточный контроль за поведением несовершеннолетних в отношении их законных представителей полицейские составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. Также решается вопрос о постановке подростков на профилактический учет в ПДН.

Отделом дознания ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК Российской Федерации «Вандализм», — сообщает полиция.

В настоящее время подростки уже допрошены в качестве подозреваемых.

ИА «Орелград»