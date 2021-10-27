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За полгода жителям Орловской области выплатили более 640 млн страховых выплат

27.10.2021 | 15:37 Новости, Экономика

Более 40% выплат — по ОСАГО.

В первом полугодии 2021 года орловцы получили в качестве страховых выплат более 640 миллионов рублей, сообщает пресс-служба орловского отделения Банка России.

В регионе было заключено более 203 тысяч договоров со страховыми компаниями. Это на 0,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сумма страховых премий в этом году составила более 1,1 млрд рублей и по сравнению с первым полугодием 2020 года выросла на 10%.

В 2021 году выросло количество страховок от несчастных случаев и болезней – их стало почти 22 тысячи. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 13%. Количество договоров страхования жизни увеличилось более существенно — на 20%. За 1 и 2 кварталы их было оформлено более семи тысяч. Рост популярности ипотечного и потребительского кредитования оказал влияние на рынок страхования жизни и здоровья заемщиков.

Сумма страховых выплат в первые шесть месяцев текущего года составила 642,5 млн рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее. Более 40% выплат – это выплаты по ОСАГО.

Банк России напоминает, что перед заключением договора страхования нужно проверить информацию о страховой компании. Сделать это можно на сайте Банка России в Справочнике финансовых организаций. Также получить информацию о страховой компании можно в бесплатном мобильном приложении «ЦБ онлайн».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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