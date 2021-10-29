Деньги орловских ученых отдадут «Орловской Правде»

Годовой бюджет издания планируют увеличить на два миллиона.

Первый зампред облсовета Михаил Вдовин предложил увеличить бюджет газеты «Орловская Правда», сэкономив на средствах, выделяемых на научные исследования.

В эти минуты областные депутаты обсуждают бюджет региона. Михаил Вдовин обратил внимание на то, что чрезмерные бюджетные средства уходят на научные исследования в области ЖКХ.

«Мы и сами знаем, где и сколько мусора лежит», — сказал депутат. Два миллиона из сэкономленных денег он предложил отдать «старейшей орловской газете» «Орловская Правда», увеличив ее годовой бюджет.

ИА «Орелград»