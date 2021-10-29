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Деньги орловских ученых отдадут «Орловской Правде»

29.10.2021 | 11:42 Новости, Политика

Годовой бюджет издания планируют увеличить на два миллиона.

Первый зампред облсовета Михаил Вдовин предложил увеличить бюджет газеты «Орловская Правда», сэкономив на средствах, выделяемых на научные исследования.

В эти минуты областные депутаты обсуждают бюджет региона. Михаил Вдовин обратил внимание на то, что чрезмерные бюджетные средства уходят на научные исследования в области ЖКХ.

«Мы и сами знаем, где и сколько мусора лежит», — сказал депутат. Два миллиона из сэкономленных денег он предложил отдать «старейшей орловской газете» «Орловская Правда», увеличив ее годовой бюджет.

ИА «Орелград»

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