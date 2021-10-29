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Кражи ядохимикатов и техники пресекли в Орловской области

29.10.2021 | 6:00 Закон и порядок, Новости

Орловские полицейские выявили десятки правонарушений в аграрном секторе.

В Орловской области подвели первые итоги масштабной профилактической операции, которую полиция проводит в сфере агропромышленного комплекса. Подробности сообщает пресс-служба регионального управления МВД. В ней пояснили, что акция стартовала  21 октября текущего года. Ее главная цель — предупреждение хищений зерна, ядохимикатов, комплектующих к сельхозтехнике, горюче-смазочного материала, сельхозпродукции и скота. С начала операции уже пресечено 68 административных правонарушений, совершенных людьми, задействованными в сельскохозяйственных работах.

В качестве свежего примера пресс-служба УМВД приводит случай в Мценском районе, где было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30. ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Его фигурантом стал местный житель. Сообщается, что оперативно-профилактическое мероприятие проводили участковые уполномоченные. Их  внимание привлек автомобиль, стоявший в овраге неподалеку от поля.

«В ходе визуального осмотра транспортного средства в салоне автомобиля была обнаружена похищенная сельскохозяйственная продукция общей массой более 104 килограммов на сумму свыше 4 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД, — Подозреваемый – житель Орловского района 1975 года рождения, признался в содеянном. В отношении данного гражданина отделением дознания МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело».

Также сообщается, что в рамках профилактической операции сотрудники полиции провели уже 325 рабочих встреч с руководителями различных агропредприятий региона, в том числе с фермерами. Кроме того, полицейские обследовали 398 мест хранения сельхозпродукции и товарно-материальных ценностей, провели 230 проверок сторожевой охраны и выявили в результате 58 недостатков. Информация о последних была доведена до глав предприятий.

ИА «Орелград»

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