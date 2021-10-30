Артиллерийский тягач «Комсомолец» раскопали под Орлом

Поисковики обследовали места боевых действий в Мценском районе.

Как сообщается на сайте Поискового движения России, в Орловской области поисковики обследовали места боевых действий на территории Мценского района. Полевые работы проводились в августе, но только сейчас поисковики подвели итоги и показали свои находки. Они оказались довольно интересными. Отметим, что полевая экспедиция была межрегиональной и получила название «Первый Воин». Дело в том, что она была посвящена боям, которые 6 октября 1941 года велись близ села Первый Воин. Советские солдаты сдерживали там танковую группу генерала Гудериана. Кстати, именно по итогам того боя появилась 1-я гвардейская танковая бригада, то есть под Орлом родилась танковая гвардия.

«Согласно плану работ было обследовано 42 гектара пашни методом сплошного прохода глубинным металлодетектором, в ходе которого локализованы стрелковые ячейки, — сообщают поисковики. — Также были найдены детали от артиллерийского тягача Т-20 «Комсомолец». В ходе обследования лесополосы вдоль трассы М-2 «Крым» была обнаружена стрелковая ячейка углового типа. Также на уровне, где были обнаружены остатки тягача, найден фрагмент крыши от второго тягача. Это дает основания полагать о потере не менее чем двух тягачей этого типа в том бою».

Кроме того, был найден танковый капонир. К счастью или сожалению, останки павших советских солдат в этой экспедиции найти не удалось. Однако, как говорят поисковики, благодаря локализации объектов стала более понятна картина того давнего боя. Согласно открытым данным, Т-20 «Комсомолец» — советский гусеничный бронированный артиллерийский тягач. Эти машины сыграли огромную роль в процессе моторизации Красной армии. В состав каждой стрелковой дивизии должно было входить как минимум 60 тягачей этого типа.

На практике «Комсомольцами» были укомплектованы только ударные части, а также подразделения мотопехоты в составе стрелковых частей. Тягачи Т-20 участвовали в боях с Японией у озера Хасан в 1938 году, у реки Халхин-Гол в 1939 году, в советско-финской и Великой Отечественной войнах. Количество «Комсомольцев» непрерывно убывало — на 1 сентября 1942 года в армии оставалось всего 1662 машины. При отсутствии других тягачей они применялись для буксировки более тяжелой малокалиберной зенитной и дивизионной артиллерии.

ИА «Орелград»